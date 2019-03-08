Sahte belgeyle kırmızı reçeteli ilaç satanlar yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesindeki eczaneden sahte reçete düzenleyerek kırmızı veya yeşil reçeteli ilaç satıldığı ihbarını aldı.

2 BİN İLACI DEPODA SAKLADI

Ekipler ayrıca, 2 bin 800 ilacın bir depoda saklandığını ve bu ilaçların eczane çalışanı Hicran A.'nın sahte reçete düzenleyerek Mustafa D., Yunus Ç. Şahin B. ve Veysi A.'ya verdiğini saptadı.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Harekete geçen ekipler, 1’i kadın 5 kişiyi ve depoda saklanan ilaçlarla birlikte yakaladı. Sağlık kontrolünün ardından ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Hicran A., Mustafa D. ve Yunuş Ç. tutuklandı. Şahin B. ile Veysi A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.