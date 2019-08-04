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Sahte çekle çelik kapı almak isterken yakalandı

Kocaeli'de kendisini müdür olarak tanıtan bir kadın, sahte çekle dolandırıcılık yapmaya kalkarken gözaltına alındı.

DHA | 04.08.2019 - 16:21..
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Kocaeli Darıca'da çelik kapı satışı yapan bir firmaya gelen Ü.K., kendisinin bir şirkette satın alma müdürü olarak çalıştığını belirterek, 220 çelik kapı almak istedi. Ü.K., 94 bin 447 liralık çek verdi.

GÖZALTINA ALDI

Çelik kapılar araca yüklenirken, esnaf çekin sahte olduğunu anladı. Esnafın şikayeti üzerine Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ü.K.'yi gözaltına aldı.

Polis, dolandırıcılığın İstanbul'da bulunan S.H. ve E.B. tarafından planlandığını belirledi. Ü.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte çekle çelik kapı almak isterken yakalandı

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