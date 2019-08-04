1 Didim'de İrlandalı çift komşuları tarafından darbedildi Bir kavgayı ayırdıkları için komşularının saldırısına uğrayan çift Didim'den Marmaris'e geldi. Şikayetçi oldukları saldırganlar ise serbest bırakıldı.

2 İstanbul-İzmir Otoyolu ücretleri İki büyükşehir arası yolu 3,5 saate indirecek otoyolda otomobil için ödenecek ücret 300 lirayı buluyor.

3 İstanbul-İzmir Otoyolu açılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu açılışında vatandaşlara sesleniyor.

4 Sahte çekle çelik kapı almak isterken yakalandı Kocaeli'de kendisini müdür olarak tanıtan bir kadın, sahte çekle dolandırıcılık yapmaya kalkarken gözaltına alındı.

5 İstanbul ile İzmir arası 3,5 saate düşüyor İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşürecek otoyolun 192 kilometrelik kesimi, bugün açılıyor.

6 Kazaya yardım için duran minibüse otomobil çarptı: 1 ölü Karabük'te şarampole yuvarlanan otomobile yardıma için duran minibüse, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.