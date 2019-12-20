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Sahte doğumla tahliye oldu

Hırsızlıktan 25 yıl hapis cezası olan kadın, sahte doğum raporu ile tahliye oldu. Polis ekiplerinin dikkatli incelemesi sonrasında tahliye olan kadın ve sahte evrak çıkaran eşi, gözaltına alındı.

İHA | 20.12.2019 - 15:49..
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Kayseri, Nevşehir, Konya ve Çorum illerinde evlerden hırsızlık yaptığı ve yapılan yargılama sonrasında hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2018 yılından itibaren firarda olan Gülizar P., polis ekipleri tarafından yakalanarak 16 Kasım 2019 tarihinde Bünyan Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalarda Gülizar P.'nin bir ay sonra cezaevinden tahliye olduğu tespit edildi.

Sahte doğumla tahliye oldu

SAHTE RAPOR DÜZENLENDİ

Gülizar P.'nin nasıl tahliye olduğunu araştıran Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ayşe P. adına kimlik çıkarıldığı ve Kayseri Şehir Hastanesi'nin 11.11.2019 tarihli "2019214749156523dfd7" rapor numaralı doğum raporunun sahte olarak düzenlendiğini belirledi. Sahte evraklarla Gülizar P.'nin hapis cezasının 6 ay erteletildiği, Kayseri Şehir Hastanesi'nden alınan yazıda Gülizar P.'nin doğum raporunun olduğu ancak hastaneye giriş yapmadığı ve 11.11.2019 tarihli doğum raporunun sahte olduğu belirlendi.

Sahte doğumla tahliye oldu

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Savcılığı tarafından yeniden yakalama kararı çıkarılan Gülizar P., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gülizar P.'nin eşi Murat P. ise sahte evrakları polis ekiplerine teslim ederek, bu evrakları kendisinin çıkardığını itiraf etti. Resmi belgede sahtecilik suçundan haklarında işlem yapılan Gülizar P. ve Murat P., işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte doğumla tahliye oldu

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