Sahte dolar bozdurmak isterken yakalandı

1 Sürücüsüz kargo uçağı APT-70 havalandı Havacılık üreticisi Bell tarafından geliştirilen Autonomous Pod Transport 70 isimli uçak başarılı bir şekilde test edildi.

2 Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar sökülüyor Rize’nin ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında gösterilen Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası’nda bir süredir tepkilere neden olan salıncaklar sökülmeye başlandı.

3 Sturridge ve Abdülkadir kadroya alınmadı Yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ile henüz hazır olmayan Sturridge kafilede yer almadı.

4 Abdurrahim Albayrak Falcao için Fransa'da Kura çekimi için Fransa'ya giden Abdurrahim Albayrak, geri dönmedi. Yönetim, Monaco kulübünü ikna etmeye çalışıyor.

5 Kazaya giden CANKUR ekibi kaza yaptı Adana’da trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine giden CANKUR ekibi kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

6 Mersin'de dövüşler için horozlara işkence yaptılar Yetiştiriciler horozların tüylerini yoldu, ibiklerini ya da gerdanlarını makasla kesti. Koruma altına alınan horozların ayrıca mahmuzlarının kesildiği görüldü.