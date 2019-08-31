Sahte dolar bozdurmak isterken yakalandı

Mısır uyruklu Alaaddin R., İstanbul Taksim Meydanı’nda yabancı uyruklu bir kadına Türk lirası karşılığında sahte dolar bozdurmak istedi.
SAHTE OLDUĞU ANLAŞILDI
Yabancı uyruklu kişi, şahsın elindeki dövizlerin sahte olduğunu anlaması üzerine dolarları bozmak istemedi. Durumdan şüphelenen kişi, şahsı polis ekiplerine bildirdi.
POLİS YAKALADI
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, üzerinde çok sayıda dolar olan Mısır uyruklu Alaaddin R.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Mısır uyruklu Alaaddin R.’nin kendisine sahte dolarları kimin verdiğiyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.