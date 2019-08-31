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Sahte dolar bozdurmak isterken yakalandı

Taksim’de yabancı turistlere sahte dolar bozdurmak isteyen Mısır uyruklu bir kişi, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA | 31.08.2019 - 12:47..
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Mısır uyruklu Alaaddin R., İstanbul Taksim Meydanı’nda yabancı uyruklu bir kadına Türk lirası karşılığında sahte dolar bozdurmak istedi.

SAHTE OLDUĞU ANLAŞILDI

Yabancı uyruklu kişi, şahsın elindeki dövizlerin sahte olduğunu anlaması üzerine dolarları bozmak istemedi. Durumdan şüphelenen kişi, şahsı polis ekiplerine bildirdi.

Sahte dolar bozdurmak isterken yakalandı

POLİS YAKALADI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, üzerinde çok sayıda dolar olan Mısır uyruklu Alaaddin R.’yi yakaladı. Gözaltına alınan Mısır uyruklu Alaaddin R.’nin kendisine sahte dolarları kimin verdiğiyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Sahte dolar bozdurmak isterken yakalandı

Sahte dolar bozdurmak isterken yakalandı

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