Sahte engelli raporu alan 46 kişiye operasyon düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, sahte belge tanzim ederek engelli raporu alan 46 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

FARKLI ŞEHİRLERDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

39’u İstanbul’da, 7’si Malatya, Çanakkale, Kocaeli ve Trabzon illerinde ikamet eden şüphelilere eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

33 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda, İstanbul’da ikamet eden 29 şüpheli ile İstanbul dışında ikamet eden 4 şüpheli olmak üzere toplamda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 13 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

