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Sahte engelli raporu düzenleyen 64 kişiye işlem yapıldı

Eskişehir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, usulsüz sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AA | 02.08.2019 - 11:30..
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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin usulsüz şekilde engelli sağlık kurulu raporu aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

64 ŞÜPHELİYE YÖNELİK İŞLEM BAŞLATILDI

Eskişehir, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Bilecik, Elazığ, Kütahya ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, herhangi bir engeli bulunmayan kişilere sahte engelli raporu düzenleyerek kamu kurumlarından hizmet ve maaş almalarını sağladıkları iddiasıyla, 64 şüpheliye yönelik işlem başlatıldı.

3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüphelilerden 59'u, emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 5 zanlı ise adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 3 kişinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

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