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Sahte evrak düzenleyen dolandırıcılar yakalandı

Kocaeli'de, sahte belgelerle aldıkları 500 bin TL'lik malları satmaya çalışan 3 dolandırıcı tutuklandı.

İHA | 14.12.2019 - 09:07..
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, düzenledikleri sahte evraklarla firmalardan 500 bin TL değerinde televizyon ve kompozit malzeme alan 4 şahıs, malzemeleri Ankara'da satarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından şahıslara ulaşamayan firmalar, dolandırıldıklarını anlayınca polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu.

Dolandırdıkları firmaların mallarını satarken yakalandılar VİDEO

ŞAHISLAR TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karışan şahısların A.D., B.Ç. A.İ. ve M.Y. olduklarını tespit etti.

Sahte evrak düzenleyen dolandırıcılar yakalandı

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şahısların adreslerini belirleyen ekipler, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarla 4 şüpheliyi satmaya çalıştıkları malzemelerin bir kısmı ile gözaltına aldı.

Sahte evrak düzenleyen dolandırıcılar yakalandı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli Emniyetine getirilen şahısların yapılan incelemelerinde farklı suçlardan B.Ç.'nin 10, A.D.'nin 6, M.Y. 5 ve A.İ.'nin ise 2 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Sahte evrak düzenleyen dolandırıcılar yakalandı

Sahte evrak düzenleyen dolandırıcılar yakalandı


"Nitelikli dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Unvan Gaspı" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden A.D., B.Ç. ve M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.İ. ise serbest bırakıldı.

Yaklaşık değeri 500 bin TL olan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

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