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İstanbul'da sahte garson düğün sahiplerini dolandırdı

Düğünlere giden sahte garsonun, gelinin babasından 250 TL bahşiş aldığı anlar kameralara yansıdı.

İHA | 05.12.2019 - 09:48..
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İstanbul Anadolu Yakası'ndaki düğün salonlarına dadanan sahte garson, hem düğün salonu işletmecilerini hem de düğün sahiplerini dolandırdı.

SAHTE GARSON DÜĞÜNLERDE

Düğün salonlarına garson gibi giyinerek giren dolandırıcının, düğün sahiplerinden ve yakınlarından bahşiş adı altında para topladığı öğrenildi. Farklı adreslerde, düğün sahiplerinden bu şekilde yüzlerce lira toplayan şahıs, aynı zamanda düğün salonu işletmecilerini de zor durumda bıraktı.

İstanbul'da sahte garson düğün sahiplerini dolandırdı ViDEO

İstanbul'da sahte garson düğün sahiplerini dolandırdı


250 TL BAHŞİŞ ALDI

Garsonum diyerek gelinin babasını dışarı çıkaran şahsın, babadan 250 TL bahşiş aldığı öğrenildi. Şahsın aynı yöntemle çok sayıda düğün salonuna giderek bahşiş topladığı belirtildi.

İstanbul'da sahte garson düğün sahiplerini dolandırdı


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