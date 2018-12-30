taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2727
Euro
6.038
Altın
1281.04
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.22

Sahte içki üretirken yakalandı 48 saat ev hapsi aldı

Kocaeli Kartepe'de evinde sahte içki üretip sattığı tespit edilen T.A., 48 saat ev hapsi ve 1 ay adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

DHA | 30.12.2018 - 18:24..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Kartepe Köseköy Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde T.A.'nın, evinde içki üretip sattığı belirlendi.

10 ŞİŞE ETİL ALKOL VE 3 ESANS ŞİŞESİ ELE GEÇİRİLDİ

T.A.’nın evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evde yaptığı aramada 1 litrelik 10 şişede etil alkol , alkol yapımında kullanılan 3 esans şişesi ele geçirdi. Gözaltına alınan T.A., çıkarıldığı mahkemece 48 saat ev hapsi ve 1 ay adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Sahte içki üretirken yakalandı 48 saat ev hapsi aldı



Sahte içki üretirken yakalandı 48 saat ev hapsi aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süresiz nafaka sisteminde değişiklik çalışmaları

Süresiz nafaka sisteminde değişiklik çalışmaları

190
Taşeron işçilere asgari ücret zammı

Taşeron işçilere asgari ücret zammı

143
Vladimir Putin'den Türkiye açıklaması

Vladimir Putin'den Türkiye açıklaması

43
Şenol Güneş'in istediği yerli futbolcular

Şenol Güneş'in istediği yerli futbolcular

41
Hollanda'dan Münbiç'e asker yollama önerisi

Hollanda'dan Münbiç'e asker yollama önerisi

94
İHA'nın görüntüleriyle 2018

İHA'nın görüntüleriyle 2018

10
2019 resmi tatil günleri: Nereye gidelim

2019 resmi tatil günleri: Nereye gidelim

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir