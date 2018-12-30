Sahte içki üretirken yakalandı 48 saat ev hapsi aldı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Kartepe Köseköy Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde T.A.'nın, evinde içki üretip sattığı belirlendi.
10 ŞİŞE ETİL ALKOL VE 3 ESANS ŞİŞESİ ELE GEÇİRİLDİ
T.A.’nın evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, evde yaptığı aramada 1 litrelik 10 şişede etil alkol , alkol yapımında kullanılan 3 esans şişesi ele geçirdi. Gözaltına alınan T.A., çıkarıldığı mahkemece 48 saat ev hapsi ve 1 ay adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.