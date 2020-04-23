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Sahte izin belgesiyle yolculuk eden 90 kişiye ceza kesildi

Erzurum'da sahte izin belgesiyle yolculuk eden 90 kişiye, toplam 283 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

AA |
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Sahte izin belgesiyle yolculuk eden 90 kişiye ceza kesildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, izin belgesi olmayan kişilerin seyahat etmesi yasaklanmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında emniyet güçleri denetimleri sıklaştırdı.

90 KİŞİYE 283 BİN 500 LİRA PARA CEZASI

Erzurum'da kentin giriş ve çıkış noktalarında denetim yapan polis ekipleri, 90 kişinin seyahat izin belgelerinin sahte olduğunu tespit etti.

Resmi belgede sahtecilikten adli işlem başlatılan 90 kişiye 3 bin 150'şer lira olmak üzere, toplam 283 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Sahte izin belgesiyle yolculuk eden 90 kişiye ceza kesildi

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