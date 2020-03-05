Sahte kanser hastası Haluk Levent’i üzdü

Kurduğu AHBAP Derneği ile yardıma muhtaç insanların yardımına koşan şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işinin ne kadar zor olduğunu gözler önüne serdi.

YALANMIŞ

Son olarak Haluk Levent’in yardımına koştuğu bir kişinin ‘kanser hastasıyım’ beyanının yalan olduğu ortaya çıkmıştı.

Söz konusu genç kadın ile buluşan Haluk Levent, ona gitar çalmış, sahilde birlikte çay içmişlerdi. Genç kadın, kanser olmadığının anlaşılması üzerine psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi.

Çoğu zaman gerekli desteği sağlayabilmek adına vaatlerde de bulunan ve bağışçılarına şarkı söylemekten yemek yapmaya kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Levent, yaşadığı psikolojiyi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım üzerinden gösterdi.

"YA BENİM KALBİM"

Levent şu ifadeleri kullandı: “Behzat amirim için ‘nasıl kaldırıyor bunca yükü, bunca hayal kırıklığını’ derdim. Sonuçta o rol icabı! Ya benim kalbim?”