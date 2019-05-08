taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1636
Euro
6.9097
Altın
1286.82
Borsa
91475.8
Gram Altın
254.941

Sahte kimlikle müşterilerin kredi kartlarını kopyaladı

Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda sahte kimlikle çalışan dolandırıcının, müşterilerin kredi kartlarından 100 bin lira vurgun yaptığı öğrenildi.

DHA | 08.05.2019 - 11:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kredi kartlarından para çekildiği ve harcama yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

KOPYALAMA APARATI İLE YAPTI

Ekipler, harcama yapılan kredi kartlarını takibe aldı ve şüphelinin M.G. olduğunu saptadı. M.G.'nin İstanbul'dan gelip; akaryakıt istasyonunda sahte kimlikle çalıştığı, kopyalama aparatını bir cihaza yerleştirip, ödeme yapanların kartlarını kopyaladığını, müşterilerin parmaklarını izleyerek aldığı şifreleri ise telefonuna kaydettiği tespit etti.

Sahte kimlikle müşterilerin kredi kartlarını kopyaladı

100 BİN LİRALIK VURGUN

Operasyon düzenleyen ekipler, M.G.'yi akaryakıt istasyonunda kart kopyalarken suçüstü yakaladı. M.G.'nin bu yöntemle yaklaşık 100 bin lira kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saadet, İstanbul'da aynı adayla yola devam edecek

Saadet, İstanbul'da aynı adayla yola devam edecek

322
Liverpool'dan tarihi geri dönüş

Liverpool'dan tarihi geri dönüş

97
Kenyalılardan yerel otomobil

Kenyalılardan yerel otomobil

298
Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

Milli yüzücü yarışı Ukraynalıya kazandırdı

216
Cüneyt Çakır hatasız maç yönetti

Cüneyt Çakır hatasız maç yönetti

56
Tamer Karadağlı: Yıllar sonra bir aradayız

Tamer Karadağlı: Yıllar sonra bir aradayız

19
Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir