Sahte kimlikle müşterilerin kredi kartlarını kopyaladı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kredi kartlarından para çekildiği ve harcama yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

KOPYALAMA APARATI İLE YAPTI

Ekipler, harcama yapılan kredi kartlarını takibe aldı ve şüphelinin M.G. olduğunu saptadı. M.G.'nin İstanbul'dan gelip; akaryakıt istasyonunda sahte kimlikle çalıştığı, kopyalama aparatını bir cihaza yerleştirip, ödeme yapanların kartlarını kopyaladığını, müşterilerin parmaklarını izleyerek aldığı şifreleri ise telefonuna kaydettiği tespit etti.

100 BİN LİRALIK VURGUN

Operasyon düzenleyen ekipler, M.G.'yi akaryakıt istasyonunda kart kopyalarken suçüstü yakaladı. M.G.'nin bu yöntemle yaklaşık 100 bin lira kredi kartı dolandırıcılığı yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.