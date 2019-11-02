Sahte kimlikle yakalanan adam cinayet zanlısı çıktı

Muğla'nın Datça ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde 4 yıl önce açtığı iş yerinde tütün ürünleri satan Ergün Emek'in, sahte kimlik kullandığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

KİMLİĞİ SAHTE ÇIKTI

İş yerine baskın düzenlenen işyeri sahibinin, Ergün Emek adlı kimliğinin sahte olduğu belirtildi. Şüpheli sahte kimlik kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

4 YILDIR CİNAYETTEN ARANIYORDU

Emniyete götürülen şüphelinin yapılan GBT incelemesinde, Kenan G. olduğu ve aralarında 'kasten adam öldürmek' suçunun da yer aldığı 7 ayrı suçtan, 4 yıldır arandığı ortaya çıktı.

''ÇOCUKLARIMI OKUTMAK İÇİN TESLİM OLMADIM''

Evli ve 4 çocuk babası Kenan G.'nin polisteki ifadesinde, çocuklarını okutmak için teslim olmadığını söylediği öğrenildi.

Kenan G. adliyeye sevk edildi.