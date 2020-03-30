Sahte koronavirüs e-postası kullanıcı verilerini çalıyor

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan korkuyu ve paniği bir arada yaşıyor. Ancak kötü niyetli kişiler, insanların koronavirüs korkusundan yararlanmak için her geçen gün yeni yöntemler geliştiriyor.

''SİZE VİRÜS BULAŞMIŞ OLABİLİR''

Yeni ortaya çıkan çevrimiçi kimlik avı dolandırıcılık yöntemi, tamamen koronavirüsü hedef alarak kullanıcıları kandırıyor. Kullanıcılara, hastaneden gelmiş gibi görünen resmi bir e-posta gönderen kötü niyetli kişiler, kurbana koronavirüs bulaşmış olabileceğini söylüyor.

Gönderilen sahte e-postada şu ifadeler kullanılıyor: ''Sevgili XXX... Kısa süre önce koronavirüse yakalanan bir meslektaşınızla / arkadaşınızla / aile üyenizle görüşüp temas ettiğiniz belirlendi. Bu nedenle aşağıdaki formu doldurarak en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekiyor.''

Kullanıcı, e-posta ile gönderilen formu açtığında ise zararlı yazılım aktif oluyor ve söz konusu bilgisayara sızıyor.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM NELER YAPABİLİYOR

Zararlı yazılım bilgisayara sızdığında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Yüklü kripto para cüzdanlarını tarıyor, varsa bilgileri ele geçiriyor

Web tarayıcı çerezlerinizi kopyalayarak kayıtlı sosyal medya hesaplarına girebiliyor.

Bilgisayarda yüklü programların bir kopyasını alıyor.

Ağda paylaşıma açık olan dosyaları ele geçiriyor.

Bilgisayarda yapılandırılmış yerel IP adresi bilgilerini alıyor.

SAHTE E-POSTALARA DİKKAT

Koronavirüs nedeniyle paniğin arttığı şu günlerde, gelen e-postalara oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca herhangi bir hastaden gelmiş gibi görünen e-postadaki ekli dosyaları açmadan önce, hastane ile iletişime geçip e-postanın doğru olup olmadığını onaylatmanız gerekiyor.