taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5635
Euro
7.2436
Altın
1622.47
Borsa
88086.15
Gram Altın
343.234
Bitcoin
41594.45
fuzulev

Sahte koronavirüs e-postası kullanıcı verilerini çalıyor

Koronavirüsü kullanan yeni kimlik avı dolandırıcıları, kullanıcılara e-posta göndererek koronavirüse yakalanmış olabileceklerini söylüyor.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş
Sahte koronavirüs e-postası kullanıcı verilerini çalıyor

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca insan korkuyu ve paniği bir arada yaşıyor. Ancak kötü niyetli kişiler, insanların koronavirüs korkusundan yararlanmak için her geçen gün yeni yöntemler geliştiriyor.

''SİZE VİRÜS BULAŞMIŞ OLABİLİR''

Yeni ortaya çıkan çevrimiçi kimlik avı dolandırıcılık yöntemi, tamamen koronavirüsü hedef alarak kullanıcıları kandırıyor. Kullanıcılara, hastaneden gelmiş gibi görünen resmi bir e-posta gönderen kötü niyetli kişiler, kurbana koronavirüs bulaşmış olabileceğini söylüyor.

korona

Gönderilen sahte e-postada şu ifadeler kullanılıyor: ''Sevgili XXX... Kısa süre önce koronavirüse yakalanan bir meslektaşınızla / arkadaşınızla / aile üyenizle görüşüp temas ettiğiniz belirlendi. Bu nedenle aşağıdaki formu doldurarak en yakın sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekiyor.''

Kullanıcı, e-posta ile gönderilen formu açtığında ise zararlı yazılım aktif oluyor ve söz konusu bilgisayara sızıyor.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM NELER YAPABİLİYOR

Zararlı yazılım bilgisayara sızdığında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebiliyor.

  • Yüklü kripto para cüzdanlarını tarıyor, varsa bilgileri ele geçiriyor
  • Web tarayıcı çerezlerinizi kopyalayarak kayıtlı sosyal medya hesaplarına girebiliyor.
  • Bilgisayarda yüklü programların bir kopyasını alıyor.
  • Ağda paylaşıma açık olan dosyaları ele geçiriyor.
  • Bilgisayarda yapılandırılmış yerel IP adresi bilgilerini alıyor.

korons

SAHTE E-POSTALARA DİKKAT

Koronavirüs nedeniyle paniğin arttığı şu günlerde, gelen e-postalara oldukça dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca herhangi bir hastaden gelmiş gibi görünen e-postadaki ekli dosyaları açmadan önce, hastane ile iletişime geçip e-postanın doğru olup olmadığını onaylatmanız gerekiyor.

Instagram: @eshteknoloji

Sahte koronavirüs e-postası kullanıcı verilerini çalıyor

Sahte koronavirüs e-postası kullanıcı verilerini çalıyor

Sahte koronavirüs e-postası kullanıcı verilerini çalıyorSahte koronavirüs e-postası kullanıcı verilerini çalıyor

Sahte koronavirüs e-postası kullanıcı verilerini çalıyor

Sahte koronavirüs e-postası kullanıcı verilerini çalıyor

İlginizi Çekebilir
Ozon tabakası nedir
Ozonosfer ya da ozon tabakası, Güneş'ten Dünya'ya gelen ışınları engelleyen bir katmandır.
Bilim insanları ozon tabakasındaki deliğin küçüldüğünü keşfetti
Bilim insanları, ozon tabakasındaki deliğin küçüldüğüne ve tabakanın iyileştiğine dair yeni bir çalışma yayınladı.
Google bu yıl 1 Nisan şakası yapmayacağını açıkladı
Google, her yıl yaptığı 1 Nisan şakasını koronavirüs nedeniyle bu yıl yapmayacak.
Facebook, koronavirüs bilgi merkezini ülkemizde kullanıma sundu
Facebook, koronavirüs ile mücadelede hayata geçirdiği bilgi merkezini ülkemizde erişime açtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: 100-200 bin insan ölürse, iyi iş çıkarmışızdır
Trump: 100-200 bin insan ölürse, iyi iş çıkarmışızdır
124
İnfaz düzenlemesinde 5 suç kapsam dışı kaldı
İnfaz düzenlemesinde 5 suç kapsam dışı kaldı
518
Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir
Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir
233
Türkiye'deki 39 yerleşim yeri karantinaya alındı
Türkiye'deki 39 yerleşim yeri karantinaya alındı
94
Kurallara uymayan illere karantina uyarısı
Kurallara uymayan illere karantina uyarısı
299
Işıl Reçber: Dualar Rüştü'yü iyileştirecek
Işıl Reçber: Dualar Rüştü'yü iyileştirecek
177
KCK önderlik komitesi üyesi Nazife Bilen öldürüldü
KCK önderlik komitesi üyesi Nazife Bilen öldürüldü
304
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir