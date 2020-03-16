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Sahte koronavirüs takip uygulamaları verilerinizi ele geçirebilir

Koronavirüs vakalarının izlenmesine yardımcı olan kötü amaçlı bir Android uygulaması, kullanıcı verilerini ele geçirerek fidye talep etti.

Haber Merkezi | 16.03.2020 - 13:43..
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Çin'de ortaya çıkan ve şu anda Avrupa'da etkisini gösteren koronavirüs salgını, insanların en çok takip ettikleri konuların başında geliyor. Ancak kötü niyetli kişiler, akıllı telefon kullanıcılarının verilerine ulaşabilmek için son zamanlarda bu salgını kullanmaya başladı.

Yeni keşfedilen fidye yazılımı Dubbed CovidLock, android uygulamalarının içine gizlenmiş bir şekilde bulundu. Bu yazılımı kullanan uygulamalar, kullanıcılara koronavirüs istatisliklerini canlı olarak takip etme imkanı sunduğunu iddia etse de aslında durum hiç de göründüğü gibi değil.

koronav,rud

KULLANICILARDAN FİDYE İSTİYOR

Kullanıcılar, söz konusu uygulamayı telefonlarına yüklediğinde uygulama otomatik olarak telefonu kilitliyor ve kilidin açılması için 100 dolar değerinde bitcoin istiyor.

Kullanıcılara 48 saat süre veren kötü niyetli kişiler, süre bitiminde ise telefondaki kişileri, fotoğrafları  ve videoları silerek telefondaki sosyal medya hasaplarını sızdırmakla tehdit ediyor.

KONUMUNUZ İZLENİYOR

Telefonunuzun şifresini kırabilmek için herhangi bir servise gitmeye çalıştığınızda ise telefonunuzdaki bütün veriler otomatik olarak siliniyor. Çünkü kötü niyetli kişiler, GPS verilerinizden konumunuzu anlık olarak takip edebiliyor.

KORONAVİRUS

Siber güvenlik şirketi DomainTools, zararlı uygulamanın belirlediği şifreyi kırarak çok yakında herkese açık bir şekilde paylaşmayı planlıyor. Ayrıca uygulama geliştiricisinin bitcoin cüzdanları da yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, herhangi bir uygulamayı akıllı telefonunuza indirirken yorumları mutlaka okumanızı ve aynı zamanda uygulama geliştiricisini de iyi araştırmanız gerektiğini belirtiyor.

Instagram: @eshteknoloji

Sahte koronavirüs takip uygulamaları verilerinizi ele geçirebilir

Sahte koronavirüs takip uygulamaları verilerinizi ele geçirebilir

Sahte koronavirüs takip uygulamaları verilerinizi ele geçirebilir

Sahte koronavirüs takip uygulamaları verilerinizi ele geçirebilir

Sahte koronavirüs takip uygulamaları verilerinizi ele geçirebilir

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