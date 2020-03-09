Sahte madeni euro üreten 6 kişi yakalandı

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir, Afyon ve Manisa'da sahte madeni euro üretip piyasaya sürüldüğü ihbarını aldı.

6 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Harekete geçen polis ekipleri tespit edilen adreslere düzenlenen baskında G.B., Y.B., T.A., S.Y., A.D. ve Y.A. gözaltına aldı.

Şüphelilerden Y.B.'nin adresinde yapılan aramada 68 adet sahte 2 euro, 24 baskı makine kalıbı, 19 bin 550 metal renkli pul, 770 adet sahte euro yapımında kullanılan iç halka ve 5 kilo 250 gram renkli materyal, 1'i kurusıkı 3 tabanca ve bunlara ait 14 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili Z.İ. adlı bir şüphelinin daha arandığı bildirildi.