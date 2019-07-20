taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.655
Euro
6.3536
Altın
1425.3
Borsa
101849.19
Gram Altın
259.163

Sahte MİT’çi ve komutan tutuklandı

Adana’da kendilerini MİT elemanı ve komutan olarak tanıtıp 2 kişiden iş vaadi ve kamu kurumundaki işlerini halletme bahanesiyle 70 bin lira dolandırdığı ileri sürülen 3 kişiden 2’si tutuklandı.

İHA | 20.07.2019 - 09:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

adana

Adana'da kendileirni MİT personeli ve komutan olarak tanıtan dolandırıcı grubu polis çökertti.

YARDIM VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen bir vatandaş çocuğunun astsubay sınavına girdikten sonra tanıştığı R.B. isimli şahsın kendisini Genelkurmay Başkanlığında görevli yarbay olarak tanıtıp çocuğunu astsubay yapma karşılığında 25 bin lira para aldığını ancak çocuğunun astsubay olamadığını ileri sürdü.

Daha sonra yine polise gelen vatandaş ise kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan B.Y. ve İ.T.’nin Adana’da MİT’in yeni bir oluşum gerçekleştirdiğini bu nedenle kendilerinin görevlendirilerek MİT’e yeni eleman almak için çalışma yaptıklarını, kendilerinden 45 bin lira para aldığını ancak bir sonuç çıkmadığını iddia ederek dolandırıldığını söyleyip şikayetçi oldu.

POLİS TAKİBİ İLE ÇÖKERTİLDİLER

Polis ekipleri bu başvurular üzerine R.B., B.Y. ve İ.T. adlı şahısları takibe aldı. Yapılan takip sonucunda zanlıların kendisini komutan ve MİT görevlisi olarak gösterip iş vaadi, adliye ve diğer kamu kurumlarındaki işleri çözme sözü vererek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine polis, zanlıları evlerinde yakaladı. Emniyete getirilen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan R.B. ve B.Y. tutuklanırken, İ.T. adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

Aydın'da sürücülerin gişe inadı kazaya neden oldu

79
İstanbul'daki Senegalliler ve Cezayirliler finali izledi

İstanbul'daki Senegalliler ve Cezayirliler finali izledi

47
Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde hayatını kaybetti

Alman turist fotoğraf çektirdiği yerde hayatını kaybetti

13
Afrika Uluslar Kupası'nı Cezayir kazandı

Afrika Uluslar Kupası'nı Cezayir kazandı

16
Cezayir-Senegal finali Fransız polisini alarma geçirdi

Cezayir-Senegal finali Fransız polisini alarma geçirdi

14
ABD, Suudi Arabistan'a 500 asker gönderecek

ABD, Suudi Arabistan'a 500 asker gönderecek

39
Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümüne özel video

Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümüne özel video

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir