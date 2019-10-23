ABD'de bir evden, 3 çocuk ve 245 hayvan çıktı

1 Aynı evde 3 çocuk ve 245 hayvan yaşadı ABD’de ihbar üzerine bir adrese giden polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda evde düzgün bakılmayan ve kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve farklı türde 245 hayvan buldu.

2 Sahte para operasyonunda sorumlu O.Ç cezaevine gönderildi Depoya düzenlenen operasyonda, sahte 1 milyon 330 bin Amerikan doları ele geçirilirken, olayla bağlantılı olan şüpheli O.Ç. tutuklandı.

3 Adana'da sahte para şebekesi çökertildi İstanbul'dan Adana'ya getirttikleri sahte parayı yüzde 30 kar payı ile piyasaya süren çete yakalandı. Çeteyi baba ile elektrik elektronik mühendisi oğlunun yönettiği ortaya çıktı.

4 KHK ile ihraç edilen polis askere gitti, şehit düştü PKK'lı teröristlerin alçak saldırısında şehit düşen Zekeriya Altınok'un KHK ile polislikten ihraç edildiği ve 16 ay hapis yattığı öğrenildi.

5 130'u kadın 2 bin 330 kişi gönüllü askerlik için başvurdu Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşımız, gönüllü askerlik için başvurmuştur." denildi.

6 Singapur'da uçan taksi ilk şehir turunu attı Alman uçak şirketi Volocopter'in tasarladığı hava taksi, ilk insanlı uçuşunu gökdelenlerin arasından geçerek Singapur’da gerçekleştirdi.