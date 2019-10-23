Sahte para operasyonunda sorumlu O.Ç cezaevine gönderildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim Pazartesi günü Başakşehir’de bir depoya baskın düzenledi.
1 MİLYON 330 BİN SAHTE AMERİKAN DOLARI
Depoda yapılan aramada 100’lük banknotlar halinde 1 milyon 330 bin sahte Amerikan doları para ele geçirildi.
O.Ç CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen O.Ç. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli O.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.