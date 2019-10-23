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Sahte para operasyonunda sorumlu O.Ç cezaevine gönderildi

Depoya düzenlenen operasyonda, sahte 1 milyon 330 bin Amerikan doları ele geçirilirken, olayla bağlantılı olan şüpheli O.Ç. tutuklandı.

İHA | 23.10.2019 - 12:41..
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim Pazartesi günü Başakşehir’de bir depoya baskın düzenledi.

1 MİLYON 330 BİN SAHTE AMERİKAN DOLARI

Depoda yapılan aramada 100’lük banknotlar halinde 1 milyon 330 bin sahte Amerikan doları para ele geçirildi.

Sahte para operasyonunda sorumlu O.Ç cezaevine gönderildi

O.Ç CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen O.Ç. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli O.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sahte para operasyonu VİDEO

Sahte para operasyonunda sorumlu O.Ç cezaevine gönderildi

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