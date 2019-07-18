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Sahte para satan kalpazan yakalandı

İstanbul’da, piyasaya sahte para sürmek istediği iddiasıyla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

İHA | 18.07.2019 - 10:29..
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçen yıl 1 milyon sahte Türk lirasını piyasaya sürmeye çalışırken yakalanan ve cezaevine konulan H.T. adlı kalpazanın oğlu H.U.T.’un, babasından öğrendiği kalpazanlığı devam ettirdiği ve bastığı sahte paraları bankamatik önlerinde para bozdurmak isteyen kişilere verip gerçeğiyle değiştirdiği, ticari araçlarda ve turistlerin yoğun olduğu ilçelerde yabancı kişilere para değiştirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, turistlere ve vatandaşlara sahte para veren kişilere yüzde 25 komisyonla sahte para sattığı da tespit edilen H.U.T.’un yakalanması için çalışma başlattı.

Sahte para satan kalpazan yakalandı

67 BİN 400 DOLAR BULUNDU

Teknik takibin ardından zanlı Fatih’te bir sokakta üzerinde sahte paralarla yakalayarak gözaltına alındı.

Kalpazanın sahte para bastığı adresi de basan ekipler, 67 bin 400 dolar ve 21 bin 500 TL sahte banknotlar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen H.U.T., tutuklanarak babasının da yattığı Metris Cezaevi’ne gönderildi.

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