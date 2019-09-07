taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7122
Euro
6.3056
Altın
1506.71
Borsa
98987.48
Gram Altın
276.749

Sahte polis ev arkadaşlarını dolandırdı

Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp, 6 ay önce aynı eve çıktığı 2 arkadaşını dolandıran A.N., güvenlik güçlerinin takibi sonucu yakalandı.

DHA | 07.09.2019 - 12:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mersin'de 30 yaşındaki A.N., 6 ay önce kendini polis alarak tanıttığı V.U. ve F.B. ile arkadaşlık kurup aynı eve çıktı.

KENDİNE SAHTE GÖREV VERDİ

Arkadaşlarından bin lira borç ile 3 bin 156 lira değerindeki bir cep telefonunu aldıktan sonra sahte bir görevlendirme yazısı düzenleyen A.N., özel olarak seçildiği bir görev için başka şehre gitmesi gerektiğini söyleyip, evden ayrıldı.

O tarihten itibaren haber alamadıkları A.N.'nin polis olmadığını anlayınca Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giden V.U. ve F.B., şikayetçi oldu.

Sahte polis ev arkadaşlarını dolandırdı

ÜZERİNDEN POLİS KİMLİĞİ ÇIKTI

Yapılan çalışmayla A.N.'nin Niğde'de olduğunu tespit eden güvenlik güçleri, şüpheliyi yakalayıp Mersin'e getirdi. Üzerinde polis kimlik kartı ele geçirilen A.N., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden A.N., para ve telefonunun sorulması üzerine, "Durumum yoktu, ödeyemedim. Halledeceğim ama, ödeyeceğim parayı." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

Diyarbakır'daki anneler Ekrem İmamoğlu'na soruldu

925
Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

286
ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

ABD: Danimarka'nın Suriye'ye asker göndermesinden memnunuz

103
Samuel Eto'o aktif futbol hayatına nokta koydu

Samuel Eto'o aktif futbol hayatına nokta koydu

19
Burcu Esmersoy boşandı

Burcu Esmersoy boşandı

98
Neymar reklam panosuna kafasını çarptı

Neymar reklam panosuna kafasını çarptı

18
Diyarbakır'da HDP'ye isyan günden günde büyüyor

Diyarbakır'da HDP'ye isyan günden günde büyüyor

236
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir