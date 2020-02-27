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Polis kıyafetiyle otostop çeken emekli polise gözaltı

Uşak'ta, polis üniforması giyip, kendisini emniyet mensubu olarak tanıtan sanığa, "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan soruşturma açıldı.

İHA | 27.02.2020 - 15:34..
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Uşak'ın Ulubey ilçesinde sabah saatlerinde anayol üzerinde polis üniforması ile otostop çekip parasının olmadığını beyan eden S.D. (53) isimli şahıs, ihbar üzerine gözaltına alındı.

EMEKLİ EMNİYET MENSUBU ÇIKTI

Emniyete getirilen şahsın yapılan kimlik sorgusunda emekli emniyet mensubu olduğu belirlenirken, daha önceden "hırsızlık ve basit yaralama" suçlarından sabıkası olduğu tespit edildi.

Polis kıyafetiyle otostop çeken emekli polise gözaltı

İFADESİ ALINDI, SERBEST KALDI

S.D. emniyetteki ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, üzerindeki polis kıyafetleri muhafaza altına alındı.

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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