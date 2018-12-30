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Sahte polis tutuklandı

Bakırköy'de yaklaşık 3 aydır sahte polis kimliği ve üniformasıyla dolaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi | 30.12.2018 - 09:39..
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Bakırköy Adalet Sarayı Protokol Girişine sahte emniyet amiri üniformasıyla geldiği için durumundan şüphelenilerek gözaltına alınan zanlı E.Ş.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen E. Ş., Cumhuriyet Savcısına verdiği ifade sonrasında tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, E. Ş.'nin, "Resmi belgede sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Sahte polis tutuklandı

3 AYDIR ÜNİFORMA İLE GEZİYORDU

Öte yandan E.Ş'nin yaklaşık 3 aydır İstanbul genelinde polis üniformasıyla dolaştığı, aracında çakar siren tertibatı olduğu, kamuya açık yerlerde resmi üniformayla gittiği ve adliyede iş takipçiliği yaptığı öğrenilmişti.

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