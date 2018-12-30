Sahte polis tutuklandı

Binali Yıldırım: Bu şehre daha çok hizmet borcum var

1 Ünlü yazarların takma isimleri Hangi yazarlar takma isim kullanarak eserler vermişti?

2 Türkçe için iki proje hayata geçirilecek Milli Eğitim Bakanlığınca Türkçenin korunması ve geliştirilmesi için yürütülen iki proje ile okul öncesinden lise 12. sınıfa kadar her sınıf düzeyinde söz varlığı gün yüzüne çıkartılacak.

3 Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan bir araya geldi Ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan ile eski eşi oyuncu Belçim Bilgin boşandıktan sonra bir araya geldi. Erdoğan ve Bilgin'in buluşmasında oğulları Rodin de yanlarındaydı.

4 İsrail Adalet Bakanı Netanyahu'ya rakip oluyor Erken seçime gidecek İsrail'de Netanyahu'nun ekibinin gözde bakanlarından olan Adalet Bakanı Ayalet Shaked, kendi partisini kurma kararı aldı.

5 MEB'e 11 ayda 2 milyon 887 bin başvuru Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "1 Ocak-30 Kasım 2018'de CİMER üzerinden 178 bin 191, MEBİM'den 2 milyon 709 bin 251 bilgi edinme, istek, görüş, öneri, ihbar ve şikayet başvurusu yapıldı" dedi.

6 Afganistan'daki çekilme kararından ses yok ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki asker sayısını yarıya indirme kararına yönelik haberlerin üzerinden neredeyse iki hafta geçti. Beyaz Saray, Trump'ın talimat vermediği açıklamasını yaptı.