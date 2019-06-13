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Sahte polisi dilenci kılığı ile yakaladılar

Kendisini polis olarak tanıtan şahıs, polisin dilenci, garson ve seyyar satıcı kılığında attığı pusuda kıskıvrak yakalandı.

İHA | 13.06.2019 - 16:29..
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Gaziantep'te, sahte polis vakası yaşandı.

6 katlı bir binanın 4. katında yaşayan Sevim ve Sami T. çifti, gelen bir telefonla büyük şok yaşadı. Kendisini polis olarak tanıtan Abdulkadir B. isimli bir şahıs, telefonla yaptığı görüşmede çiftin terör ile bağlantısı olduğunu söyleyerek, bu işten kurtulmaları için 100 bin TL para vermesini istedi.

Sahte polisi dilenci kılığı ile yakaladılar

POLİSLER KILIK DEĞİŞTİRDİ

Büyük panik yaşayan çift, hemen polisleri arayarak yardım istedi. Polis ekipleri hemen harekete geçerek çiftin evinin etrafında garson, seyyar satıcı ve dilenci gibi kılıklarda pusu attı.

DOLANDIRICIYA KARŞI POLİSLE İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

Polislerin yönlendirmesi ile kadın, para süsü verilen gazete parçalarını poşete koydu. Poşeti de telefondaki şahsın isteği üzerine evlerinin yakınındaki bir aracın yanına bıraktı.

Sahte polisi dilenci kılığı ile yakaladılar

Çift ile uzun süre telefonla konuşan şahıs, paranın bırakıldığını ve etrafta tehlike olmadığını görünce parayı almak için harekete geçti. Para süsü verilen poşeti alan şahıs, polis ekiplerinin 3 saat boyunca yaptığı takip ve pusuda kıskıvrak yakalandı. Şahsın, uzun süredir birçok dosyadan arandığı ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile Nizip Asayiş Bürosu ekiplerinin takibinde olduğu belirtildi.

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