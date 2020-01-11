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Sahte polisin oyununu esnaf bozdu

Ankara'da kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

İHA | 11.01.2020 - 01:41..
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Etimesgut ilçesinde bir kişiyi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, "Operasyon yapacağız, paralarınızın seri numarasını almamız gerekiyor. Evinizin yanındaki marketin karşısında bulunan parka gelin, para dolu poşeti getirin, onu da görevlimiz alacak" dedi.

Sahte polisin oyununu esnaf bozdu

Sahte polis gerçek polislere yakalandı -1

MARKET SAHİBİ, SAHTE POLİSTEN ŞÜPHELENDİ

Daha sonra bir markete girerek adres soran dolandırıcıdan şüphelenen market sahibi, şüpheliyi polise ihbar etti.

PARA ÇANTASINI ALIRKEN YAKALANDI

Bunun üzerine marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, adres soran kişiyi sözde para çantasını alıp parkta beklemeye başladı. Gerçek polislerin yanına giden sahte polis, sözde para çantasını almaya geldiğinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte polisin oyununu esnaf bozdu

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