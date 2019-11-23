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Sahte sağlık raporu veren 2'si doktor 4 kişi tutuklandı

Muğla'da, para karşılığı sahte sağlık raporu veren 7 kişi gözaltına alındı. 7 kişiden 4'ü hakkında tutuklama kararı verildi.

İHA | 23.11.2019 - 13:32..
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Muğla'nın, Fethiye Devlet Hastanesi'nden özür durumuna ilişkin, sahte sağlık kurulu raporu verildiği ve verilmesine aracılık edildiği şikayetleri üzerine Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

SAHTE SAĞLIK RAPORU

Belirli bir para ödeyerek sahte sağlık raporu alan 33 kişi, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden sağlık kontrolünden geçirildi. Hakem hastanesine sevk edilen 33 kişiden 18'inin sahte rapor aldığı tespit edilmiş bunlardan 16'sı da gözaltına alınmıştı.

Sahte sağlık raporu veren 2'si doktor 4 kişi tutuklandı

2'Sİ DOKTOR 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan G.U.K. ve S.E.Ç.K. adlı doktorlarla H.H, Ö.Ö, V.Z. ve E.M. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.U.K. ve S.E.Ç.K. isimli doktorlarla H.H. ve Ö.Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerden D.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken V.Z. ile E.M. de savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Sahte sağlık raporu veren 2'si doktor 4 kişi tutuklandı

Sahte sağlık raporu veren 2'si doktor 4 kişi tutuklandı

Sahte sağlık raporu veren 2'si doktor 4 kişi tutuklandı

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