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Sahte seyahat belgesi düzenleyen şahıs yakalandı

Koronavirüs ile mücadale kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması engelini aşmak isteyenler için sahte seyahat belgesi düzenleyen şüpheli Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda yakalandı.

DHA |
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Sahte seyahat belgesi düzenleyen şahıs yakalandı

 

İstanbul'da, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek Çınar Mahallesi 1441’inci Sokak’ta oturan Ferhat S.’yi yakalamak üzere harekete geçti.

Polnet sisteminde fotoğrafları bulunan bu kişiyi yakalamaya giden ekipler Ferhat S.’yi sokakta yürürken gözaltına aldı.

250 LİRAYA SAHTE BELGE

Yapılan üst aramasında bu kişinin üzerinde O.E. adına düzenlenmiş seyahat izin belgesi, evinde yapılan aramada da boş halde 4 seyahat izin belgesi bulundu.

Bu kişinin 250’şer TL karşılığında başka şehirlere gitmek isteyenlere sahte seyahat belgeleri düzenlediği belirlenerek,  Esenkent Gazi Turgut Arslan Polis Merkezi’ne teslim edildi.

Esenyurt'ta sahte seyahat belgesi düzenleyen şüpheli yakalandı -1

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