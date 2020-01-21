Sahte tahsilat makbuzu ile 828 kez dolandırdı

İstanbul Ataşehir'de bir avukatlık bürosunda çeşitli finans kuruluşları, özel ve tüzel kişilere icra ve tahsilat hizmeti veren avukat Fulya Uzunoğlu, 15 yıldır takip ve icra elemanı olarak çalışan T. T. isimli kadını, 23 Ekim 2018'de işe aldı.

DÜZENLİ OLARAK MASRAF TALEBİNDE BULUNDU

UYAP ve diğer hukuk otomasyon programlarını kullanmayı iyi bilen T. T., kısa süre sonra haciz yapılacak dosyaların koordinasyonunun başına getirildi. T. T. geçtiğimiz yılın mart ve aralık ayları arasında dosya borçlularına haciz işlemlerinin yapılması için hukuk bürosundan düzenli olarak masraf talep etti.

ZİMMETİNE GEÇİRDİ

T. T., hukuk bürosundan aldığı masrafları icra takip elemanlarına göndermek yerine, zimmetine geçirdi. Sahte tahsilat makbuzları ve haciz yapılmış gibi masraf makbuzları düzenleyen T. T., sahte belgeleri de bankanın bilgisayar sistemine girdi. Banka da sahte belgeler nedeniyle hukuk bürosuna ödeme yaptı.

BANKA MÜFETTİŞLERİNE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Banka müfettişleri, geçtiğimiz aralık ayında yaptığı rutin denetimlerde büroda çalışan T. T.'nin gergin hallerinden ve denetim sırasında birilerine sürekli mesaj atmasından şüphelendi. Bunun üzerine müfettişler bilgisayarı incelemeye başladı. Yaptığı dolandırıcılık anlaşılan T.T., müfettişlere suçunu itiraf etti.

SAHTE BELGE İLE 828 KEZ DOLANDIRDI

UYAP üzerinden yapılan incelemelerde T. T.'nin sahte belge ile 828 kez haksız yere icra takibi masrafı altında 9 ayda 200 bin lirayı zimmetine geçirdiği anlaşıldı. T. T.'nin sahte belgelerin fark edilmemesi için icra dosyalarına birden fazla baro pulu ve vekalet harcı gibi düşük masraflı makbuzlar eklediği ortaya çıktı.

SUÇ ORTAKLARI ARAŞTIRILIYOR

Avukat Fulya Uzunoğlu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması için T. T.'yi şikayet etti. T.T.'nin, paraları üzerinde tutmayarak 4 suç ortağının banka kartlarına yatırdığı belirtildi. Soruşturma başlatan savcılık, T. T.'nin, zimmetine geçirdiği paraları gönderdiği suç ortaklarını tespit etmek için inceleme başlattı.

DAHA ÖNCE DE BAŞKA AVUKATI DOLANDIRMIŞ

Şikayet dilekçesinde, T. T.'nin para aktardığı arkadaşları Uğur C., Burçin B., Senem B. ve Ersin E.'nin banka hesaplarına tedbir konulması ve hesap hareketlerinin araştırılması istendi. Öte yandan, T. T.'nin daha önce yanında çalıştığı avukat Rıfat U.'yu da aynı şekilde dolandırdığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturmanın yürütüldüğü ortaya çıktı.