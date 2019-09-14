Sahte üfürükçü hoca 21 yaşındaki genç kadına saldırdı

Bilecik Soğuksu Mahallesi'nde ikamet eden 63 yaşındaki emekli imam Mustafa Ö., 21 yaşındaki H.Ç. isimli kıza cinsel saldırıda bulununca savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Mustafa Ö., dün Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunun ardından bugün polis nezaretinde adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mustafa Ö., tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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BİRÇOK MUSKA ELE GEÇİRİLDİ

Mustafa Ö.'nün hocalarda çare arayan vatandaşları okumasının yanı sıra muska yazdığı da iddia edildi. Şahsın evinde yapılan aramalarda çok sayıda muska ele geçirildiği öğrenildi. H.Ç.'nin uyku sorunu olduğu için Mustafa Ö.'nün evine gittiği öğrenildi.