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Sahtekar şifacı Erdoğan'a küfür etti

Kendini şifacı olarak tanıtan ve başörtülü kadınlara hakaretten gözaltına alınan Bülent Kökoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bira fiyatı yüzünden küfürler yağdırdı.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 14:13..
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Sahtekar şifacı Erdoğan'a küfür etti

Başörtülülere hakaret eden videosu ile tanınan sahtekar şifacı Bülent Kökoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ettiği video ortaya çıktı.

BİRA FİYATINI GÖRÜNCE ÇILDIRDI

Bir tekel bayisine giren ve burada bira alan şifacı, fiyatı öğrenince hemen telefonuna sarıldı.

"Bir biranın fiyatı 50 TL olur mu?" diyerek konuşmasına başlayan sahtekar şifacı, sonrasında küfürler yağdırdı.

Sahtekar şifacı Bülent Kökoğlu'ndan Erdoğan'a küfür İZLE

SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

Video ekranında tekel bayi çalışanını da göstererek, kendisine destekçi arayan şifacı, "Türkiye'de yaşıyoruz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın..." deyip küfürleri sıraladığı o anları, hiç çekinmeden sosyal medya hesabından yayınladı.

Başörtülülere hakaret eden şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi VİDEO

SORGUSU SÜRÜYOR

Öte yandan, başörtülülere hakaretten gözaltına alınan sahtekar şifacının sorgusu sürüyor.

Sahtekar şifacı Erdoğan'a küfür etti

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