Malatya'nın Kuluncak ilçesinde, ailesinin sahur yaptığı sırada yanına gelen 4 yaşındaki Rıdvan Ensar Yiğit de onlarla bir şeyler yemeye başladı.

ZEYTİNLERİ AĞZINA ATIP UYUDU

Uykulu olarak zeytin yemeye başlayan küçük çocuk, bu sırada olduğu yere uzanarak uykuya daldı. O sırada çekirdek ise ağzından düştü.

Daha sonra babasının 'hadi yemeğini ye' demesi gözleri kapalı bir şekilde sofradaki zeytinleri alıp ağzına atan mini Rıdvan Ensar, sofrada yeniden uyumaya başladı.

Sahura kalkan ufaklığın uyukuyla imtihanı