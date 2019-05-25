taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

Sahura yetişmeye çalışan sürücü kaza yaptı

Bursa’da sahura yetişmeye çalışan araç sürücüsü refüj sulama çalışmasının ardından kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 80 Km hızla ağaca çarpmasının ardından kaldırıma çıkarak durdu.

İHA | 25.05.2019 - 05:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

asd

Kaza, gece 03.00 sularında Buras’nın merkez Osmangazi İlçesi Osmangazi İlçesi’nde meydana geldi.Sahura yetişmeye çalışan sürücü kaza yaptı

KAZADA CAMDAN FIRLADI

Edinilen bilgiye göre, 16 AEE 851 plakalı otomobiliyle Çekirge Caddesi üzerinde sahura yetişebilmek için sürhatli bir şekilde seyir halinde olan Mahmut S.A., refüj sulamasının ardından kayganlaşan yolu fark edemedi.Sahura yetişmeye çalışan sürücü kaza yaptı

Viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Mahmut S.A. 80 km hızla önce ağaca çarptı, ardından kaldırıma çıkarak durabildi. Aracın motoru ön kısımdan fırlarken, çarpmanın etkisiyle sürücü de ön camdan fırlayarak ağır yaralandı.Sahura yetişmeye çalışan sürücü kaza yaptı

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken itfaiye ekipleri motoru fırlayan aracın alev almaması için soğutma çalışması yaptı.Sahura yetişmeye çalışan sürücü kaza yaptı

Yerde kanlar içerisinde yatan araç sürücü Mahmud S.A. olay yerinde yapılan ilk tedavinin ardından Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonucu hurdaya dönen araçtan yola savrulan parçaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. Hurdaya dönen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar araç trafiğine açıldı.Sahura yetişmeye çalışan sürücü kaza yaptı

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sahura yetişmeye çalışan sürücü kaza yaptı

Sahura yetişmeye çalışan sürücü kaza yaptı

Sahura yetişmeye çalışan sürücü kaza yaptı

Sahura yetişmeye çalışan sürücü kaza yaptı

Sahura yetişmeye çalışan sürücü kaza yaptı

Sahura yetişmeye çalışan sürücü kaza yaptı

Sahura yetişmeye çalışan sürücü kaza yaptı

Sahura yetişmeye çalışan sürücü kaza yaptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
17 yaşındaki genç mezarlıkta kendisini astı

17 yaşındaki genç mezarlıkta kendisini astı

19
Bitlis-Tatvan kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis-Tatvan kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

31
İzmir’de ele geçirildi: 17 deri sayfalı

İzmir’de ele geçirildi: 17 deri sayfalı

22
Askerden nişanlısına konserde sürpriz evlilik teklifi

Askerden nişanlısına konserde sürpriz evlilik teklifi

20
Eski HDP milletvekilinin kardeşi terörden tutuklandı

Eski HDP milletvekilinin kardeşi terörden tutuklandı

17
Yıldırım ağacı ikiye böldü, toprağa kanal açtı

Yıldırım ağacı ikiye böldü, toprağa kanal açtı

5
'Omuz atma' kavgasında, araya giren genç bıçaklandı

'Omuz atma' kavgasında, araya giren genç bıçaklandı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir