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Şair Mehmet Akif İnan, mezarı başında anıldı

Kudüs Şairi olarak bilinen Mehmet Akif İnan, ölümünün 19'ncu yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında yad edildi.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 14:07..
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Harran Kapı Mezarlığı'ndaki anma programında; Mehmet Akif İnan'ın kişiliği, edebi yönüyle ilgili konuşmalar yapıldı, ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

BİR FİKİR ADAMI OLARAK MEHMET AKİF İNAN

Anma programına katılan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, İnan'ın bir fikir adamı olduğunu söyledi.

Şair Mehmet Akif İnan, mezarı başında anıldı

"BIRAKTIĞI ESERLER GENÇLERE IŞIK OLACAK"

Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan da "Mehmet Akif İnan gerçek anlamda bir ağabeydi. Dünya nimetini kendisi için hedef kabul etmedi, sadece davası için çalıştı. Mal ve makam peşinde koşmadı. Kurmuş olduğu sendika ve onu takip eden gençler bugün bizlere ümit veriyor. Bıraktığı eserler inşallah gençlere ışık tutar." diye konuştu.

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