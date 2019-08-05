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Şair Nurduran Duman’ın şiirleri Belçika’da kitaplaştı

Şiirleri birçok dile çevrilen Şair Nurduran Duman’ın seçme şiirleri, Belçika’da kitaplaştırıldı…

Özel İçerik | 05.08.2019 - 14:57..
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Şair Nurduran Duman’ın şiirleri Belçika’da kitaplaştı

nurduran duman

“Nurduran Duman, önemsediği iyi kalbin emeğini şiirden alan enfes bir kadın ve şair.” diye başlamıştım cümlelerime röportajımızı paylaşırken. Şimdi ise, böyle bir haberi verdiğim için yine gururla aynı cümleyi yazmak istedim. Ne güzel bir mutluluk böylesine güzel bir başarıyı paylaşmak…

Şair Nurduran Duman’ın şiirleri Belçika’da kitaplaştı

Üç dilli hazırlanan kitapta, Duman’ın hem Türkçe özgün şiirlerine hem de Felemenkçe ve İngilizce çevirilerine yer verildi. Felemenkçe çevirilere daha önce Nâzım Hikmet gibi şairlerin şiirlerini de çevirmiş olan Sytske Sötemann imza atarken, İngilizce çeviriler ise, Andrew Wessels, Aron Aji (we have our sky), Karen McCarthy Woolf (The River) imzalı…

Bir de kitapta yer alan şiirlerden birini paylaşıyorum sizinle...

Şair Nurduran Duman’ın şiirleri Belçika’da kitaplaştı

GÖK YERLEŞMİŞ GÖLE

gök yerleşmiş göle, bulutlar uçan halı

adımladık adımlıyoruz ayı, yürüyüşünü

üstünden geçiyoruz dansının, suyla zamanın

 

uçuşarak hidrojen etekleri süzülüyor

yanımızdan başımızdan. tan.

saçıp saçılarak tarçından maviye elmastan arıdan

tarlalar bahçeler beziyoruz yerin ipeğine

 

öğreniyoruz biz de ekip biçmeyi: ışığı

Röportajımızı da buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

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Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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