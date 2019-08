Şair Nurduran Duman’ın şiirleri Belçika’da kitaplaştı

“Nurduran Duman, önemsediği iyi kalbin emeğini şiirden alan enfes bir kadın ve şair.” diye başlamıştım cümlelerime röportajımızı paylaşırken. Şimdi ise, böyle bir haberi verdiğim için yine gururla aynı cümleyi yazmak istedim. Ne güzel bir mutluluk böylesine güzel bir başarıyı paylaşmak…

Üç dilli hazırlanan kitapta, Duman’ın hem Türkçe özgün şiirlerine hem de Felemenkçe ve İngilizce çevirilerine yer verildi. Felemenkçe çevirilere daha önce Nâzım Hikmet gibi şairlerin şiirlerini de çevirmiş olan Sytske Sötemann imza atarken, İngilizce çeviriler ise, Andrew Wessels, Aron Aji (we have our sky), Karen McCarthy Woolf (The River) imzalı…

GÖK YERLEŞMİŞ GÖLE

gök yerleşmiş göle, bulutlar uçan halı

adımladık adımlıyoruz ayı, yürüyüşünü

üstünden geçiyoruz dansının, suyla zamanın

uçuşarak hidrojen etekleri süzülüyor

yanımızdan başımızdan. tan.

saçıp saçılarak tarçından maviye elmastan arıdan

tarlalar bahçeler beziyoruz yerin ipeğine

öğreniyoruz biz de ekip biçmeyi: ışığı

Röportajımızı da buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap