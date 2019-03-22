Şairlerden çocuklar ve çocukluk üzerine şiirler

Bugün 22 Mart Dünya Çocuk Şiirleri Günü. Umarım hala aynı sevinçle devam ediyordur. Çocukken bugün sınıflarımızda pek şenlikli geçerdi. Adını belki henüz ilk kez gördüğümüz şairlerin cümlelerini nasıl coşkulu okurduk. Çünkü çocuk olmak coşkulu olmak demekti; içinde duygu barındıran her şeye sımsıkı sarılmak demekti.

Şimdi dinleri, dilleri, renkleri ne olursa olsun, dünyadan çocukların bu güzel gününü, o güzel şairlerin, yazarların çocuk ve çocukluk üzerine yazdığı, her duyguyu barındıran 10 şiirle kutlayalım…Siz de bizimle sevdiğiniz çocuk şiirlerini paylaşır mısınız?

Ama şiirlere geçmeden önce bugünün kutlanmasına nasıl karar verilmiş, ona bir değinelim…

DÜNYA ÇOCUK ŞİİRLERİ GÜNÜ

Uluslararası Dünya Çocuk Şiirleri Örgütü’nün merkezi, Beçika’da, Lieg şehrinde bulunuyor. İlk kez 1978’de, her yıl 22 Mart’ta bugünün kutlanmasına karar verilmiş. Sonra da her yıl belirlenen bir konu üzerine şiir yazılması için dünya çocuklarına çağrıda bulunmaya başladı. Bugüne dek “Çocuk Dünyası, Savaşı Önlemek İçin Sözcükler, Diğerlerini Nasıl Düşünüyorsun?, Barışa Çağrı, Dünya Evimizdir” gibi pek çok konuda şiir yazıldı. Dünyadan çocukların yazıldığı bu şiirler ise, Lieg’deki Kongre Sarayı Salonu’nda sergilendi. Ardından da bir antolojide toplandı. Daha sonra ise antoloji, Birleşmiş Milletler tarafından yarışmaya katılan ülkelere gönderildi…

ÇOCUKLUK

...

Bu bahar havası, bu bahçe;

Havuzda su şırıl şırıldır.

Uçurtmam bulutlardan yüce,

Zıpzıplarım pırıl pırıldır.

Ne güzel dönüyor çemberim;

Hiç bitmese horoz şekerim!

Cahit Sıtkı Tarancı

ÇOCUK VE HÜZÜN

Ne zaman bir çocuk ölse;

Gözü evlerinde,

Annesinin kavurduğu helvada kalır.

*

Yoksul bir çocuk görsem;

Yağmur altında üşüyen,

Köprü olmak geçer,

Hiç değilse içimden.

Sunay Akın

MANASTIRLI HİLMİ BEY’E İKİNCİ MEKTUP

Yüzümden bir şeyler aktı aktı,

İçim de menekşelendi Hilmi Bey.

Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk,

Hiçbir yere gitmiyor.

Edip Cansever

DÜNYA ÇOCUK YILINDA – 1

Bütün çocuklar,

Yokluk bilmesinler.

Et, şeker, süt bulsunlar.

Giyimli, tok ve rahat,

Gitsinler okullara,

Sınıflarını geçsinler.

Büyükler biraz daha yorulsun,

Onlar da büyüsünler.

Onlar da mesut olsunlar.

Geçti, kaç savaş ezikliği,

Çocukları düşünsünler.

Çocuklar iyi gün görsünler.

Behçet Necatigil

MIZIKACI ÇOCUK

Boynuna o yeşil fuları sarma çocuk,

Gece trenlerine binme, kaybolursun.

Sokaklarda mızıka çalma çocuk,

Vurulursun.

...

Attila İlhan





BAYRAM

Kargalar, sakın anneme söylemeyin!

Bugün toplar atılırken evden kaçıp,

Harbiye nezaretine gideceğim.

Söylemezseniz size macun alırım,

Simit alırım, horoz şekeri alırım;

Sizi kayık salıncağına bindiririm kargalar!

Bütün zıpzıplarımı size veririm.

Kargalar, ne olur anneme söylemeyin!

Orhan Veli Kanık

OKUTMA ÜZERİNE

...

Şunu demek istiyorum!

İki iş tuttum ömür boyu köklü.

Çocukları okutmaktı ilk işim,

İkincisi;

Yazdığımı çocuklara okutmak.

...

Rıfat Ilgaz

BİR ÇOCUĞUN RÜYASI İÇİN ŞİİR

Kaybolmuş bir sevgi her zaman,

Kaybolmuş bir bilyaya benzer.

Anımsanır ışıltısı,

Belli belirsiz gözyaşlarıyla.

*

Bir çocuğun rüyasında bazen,

Bulunur kaybolmuş bir bilya.

Kiraz ağaçları sallanır,

Güvercinler uçuşur havada.

Ataol Behramoğlu

ÇOCUKÇADA BEN DE VARIM

Ben böyle yazdım sanma,

Ben böyle düşündüm.

Başından beri,

Sözcükler koşuyordu.

Düşünmelerimin ardından,

Çocuklar, çocuklar gibi;

Bayram yerlerinde.

*

Çocuklar oynuyordu;

Düşlerimin içindeki,

Bayram yerlerinde.

...

Özdemir Asaf

DÖRT YAPRAKLI ÇİÇEK

Çıkamaz çocukluğundan dışarı;

Kimse.

Kardeşliğimiz bundandır,

Mavi sularla binlerce yıl.

...

Fazıl Hüsnü Dağlarca

*

Damla Karakuş

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