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Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza

İzmir'de avlanması ve yakalanması yasak 120 saka kuşu, kontrollerin ardından doğaya bırakıldı.

AA | 07.08.2019 - 19:36..
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İzmir'de kaçak kuş avcılığı yapıldığı ihbarını alan Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca mevkisine operasyon düzenledi.

Saka kuşu yakaladıkları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişinin av malzemelerine el koyan ekipler, kamyonetteki kafeslerde 120 saka kuşu buldu.

BİR KUŞ İÇİN 640 LİRA

Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından M.K, A.M. ve M.M'ye, avlanması yasak sakaları yakaladıkları gerekçesiyle her bir kuş için 640 lira ceza uygulandı.

Söz konusu kişilere kapan kurmak, av sezonu olmadan avlanmak suçlarından verilen cezalarla toplam 81 bin 795 lira ceza verildi. Kuşlar, yapılan kontrollerin ardından doğaya salındı.

Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza

Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza

Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza

Saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza

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