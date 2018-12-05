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Şaka yapıyorum diyerek insanları yakıyor

Sokak ve parklardaki insanları 'şaka' için yaktığını söyleyen kişinin yakalanması için İran polisi geniş çaplı çalışma başlattı.

DHA | 05.12.2018 - 18:49..
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İran polisi, sokak ve parklardaki birçok insanı 'şaka' diye yakıp, yaptığı hareketi bir arkadaşı tarafından çektirerek sosyal medyadan yayınlayan kişinin bulunması için geniş çaplı arama başlattı.

Başta parklarda istirahat halindeki insanları hedef seçen şahıs, gizlice yaklaştığı insanları yanında getirdiği yanıcı maddeyle ateşe verip, hızla motosikletle olay mahallinden uzaklaşıyor.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

İran merkezli İSNA haber ajansı, şahısın eğlence amaçlı bu eylemi yaptığını aktararak, başkent polisinin söz konusu kişinin bulunması için özel ekip oluşturduğunu duyurdu.

Tahran polisi, söz konusu kişi hakkında bilgisi bulunan vatandaşlardan polise yardımcı olmalarını talep etti.

Şaka yapıyorum diyerek insanları yakıyor VİDEO

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