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Şaka yaptığı zannedilen genç, boğuldu 

Antalya'nın Serik ilçesinde, ailesiyle gittiği piknikte ırmağa giren Tayfun Karaşahin bir anda suda çırpınmaya başladı. Yakınlarının şaka yaptığını düşündüğü Tayfun boğularak can verdi.

DHA | 24.06.2019 - 21:23..
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Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan Irmakta yüzen bir genç bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Ailesi ve çevredekiler Tayfun'un önce şaka yaptığını sandı, yardım etmedi.Şaka yaptığı zannedilen genç, boğuldu 

Şaka yaptığı zannedilen genç, boğuldu 

BOĞULARAK CAN VERDİ

Kısa sürede durumun ciddi olduğunu anlayan yakınları ve çevredekiler, Tayfun'u kurtarmak için suya atladı anca çocuk bir anda gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şaka yaptığı zannedilen genç, boğuldu 

Şaka yaptığı zannedilen genç, boğuldu 

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ile İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Kaymakam Haluk Şimşek ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece de takip ettiği aramada, yaklaşık 2 saatin sonunda Tayfun'un suya girdiği noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Şaka yaptığı zannedilen genç, boğuldu 

Şaka yaptığı zannedilen genç, boğuldu 

Tayfun Karaşahin'in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Tayfun Karaşahin'in cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Şaka yaptığı zannedilen genç, boğuldu 

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