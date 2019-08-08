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Sakal modası Gillette'i 8 milyar dolar zarar ettirdi

Son yıllarda özellikle genç erkekler arasında yaygınlaşan sakal modasıyla, Gillette'in başı dertte.

Haber Merkezi | 08.08.2019 - 11:48..
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Sakal modası Gillette'i 8 milyar dolar zarar ettirdi

Bir dönem erkekler sinek kaydı tıraş olmasıyla beğenilir, hatta sakal bırakan erkekler beğenilmezdi.

Ancak, bu moda son yıllarda değişti. Özellikle genç erkeklerin neredeyse hepsi, en az kirli sakal bırakıyor ve suratına jilet sürmüyor. Bu moda, erkek bakım markalarını düşündürüyor.

8 MİLYAR DOLAR ZARAR

Dünyanın en büyük tüketim şirketlerinden Procter & Gamble'a (P&G) ait olan Gillette markasının, gençlerin jiletten vazgeçerek sakal bırakmasından dolayı 8 milyar dolar kaybettiği ortaya çıktı.

118 yıllık "Gillette" markasını 2005'te 57 milyar dolara satın alan P&G yetkilisi Jon Moeller, "Sakal tıraşlarına rağbetin azalması doğal olarak tıraş bıçakları ve jiletleri de olumsuz etkiledi." dedi.

Sakal modası Gillette'i 8 milyar dolar zarar ettirdi

"BEBEK YÜZLÜ MODASI GEÇTİ"

Dünyaca ünlü markadaki dev kaybı değerlendiren ABD basınında, "Jake Gyllenhaal, Drake ve daha birçok ünlünün artık kirli sakalı var. Gençler ayrıca iş yerinde ciddi gözükmek için de sakal bırakıyor. Artık dünya genelinde neredeyse her 5 gençten 4'ü sakal bırakıyor. Bebek yüzlü Leonardo Di Caprio ve Brad Pitt modası artık geçti yani." yorumları yapıldı.

Sakal modası Gillette'i 8 milyar dolar zarar ettirdi

Sakal modası Gillette'i 8 milyar dolar zarar ettirdi

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