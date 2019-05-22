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Sakarya Gondol Projesi'yle canlanacak

Sakarya Nehri Rekreasyon ve Gondol Projesi’nde çalışmalar, son aşamaya geldi. Proje tamamlandığında bölge, yerli ve yabancı turistin gözdesi haline gelecek.

İHA | 22.05.2019 - 10:08..
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Sakarya Gondol Projesi'yle canlanacak

Sakarya, yerli ve yabancı turisti dev projeyle ağırlamak için gün sayıyor. Bölgeyi ziyaret edecek olanlar gondol sefası için geri sayıma başladı bile.

NEHRİN ZEMİNİNDEKİ TEMİZLİK TAMAMLANDI

Marmara Bölgesi’nde ilk tek olacak Sakarya Nehri Rekreasyon ve Gondol Projesi’nde, sona yaklaşıldı. Nehrin zemininde yapılan temizlik ise bitti.

DOĞAL TAŞLARLA DÜZENLEME İŞİ SÜRÜYOR

Gondol sefasına gelecek vatandaşlara hizmet verecek sosyal tesisler, açılmayı bekliyor. Gondolun gezeceği güzergahta nehir kenarını, doğal taşlarla düzenleme işi devam ediyor.

Sakarya Gondol Projesi'yle canlanacak

KAFE VE RESTORAN KISMI BAYRAMDAN SONRA AÇILACAK

Sakarya Nehri kenarında yapılan tesisin ilk etabı olan kafe ve restoran kısmı, bayramdan sonra vatandaşların hizmetine sunulacak.

Sakarya Gondol Projesi'yle canlanacak

Sakarya Gondol Projesi'yle canlanacak

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