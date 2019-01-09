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Sakarya itfaiyesi 2018'de 3 bin 277 yangını söndürdü

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan rapora göre; 2018 yılında 771 tanesi kurtarma operasyonu olmak üzere, 4 bin 988 olaya Sakarya itfaiye ekipleri müdahale etti.

İHA | 09.01.2019 - 15:27..
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, 2018 yılında 4 bin 988 olaya müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, 2018 yılı faaliyet raporu açıklandı. Büyükşehir İtfaiye Dairesi, 2018 yılı içerisinde toplamda 4 bin 998 olaya müdahale etti.

İTFAİYE 7/24 NÖBETTE

Faaliyet raporu hakkında açıklamalarda bulunan İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, “İtfaiye teşkilatı olarak Sakarya’nın huzuru ve güvenliği için 7/24 nöbet tutuyoruz. Yıl içerisinde 3 bin 227’si yangın, bin 771 tanesi de kurtarma olmak üzere toplamda 4 bin 998 olaya müdahale ettik.” dedi.

Sakarya itfaiyesi 2018'de 3 bin 277 yangını söndürdü

"VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz mesailerine devam edeceklerini söyleyen Arancı, “Yangın olaylarının yanında cankurtaran ve birçok hizmeti bünyesinde barından itfaiye teşkilatı olarak, 2018 yılında sahillerimizde vatandaşlarımızın güvenliği için büyük önlemler aldık.

Sakarya itfaiyesi 2018'de 3 bin 277 yangını söndürdü


518 BOĞULMA VAKASINA MÜDAHALE EDİLDİ

Yaz sezonu boyunca bin 518 boğulma vakasına anında müdahale ettik. Sezon süresi boyunca, cankurtaran ekiplerimizin koruduğu sahillerde hiç can kaybının olmaması en büyük mutluluğumuzdur.

İtfaiye teşkilatı olarak birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Yıl boyunca eğitim ve tatbikat düzenliyoruz. Okullarımızda ve kamu kurumlarında uygulamalı eğitimler verdik. Sakaryalı vatandaşlarımızın yangın konusunda daha duyarlı ve bilinçli olmaları için çalışmalar gerçekleştirdik. 2019 yılında çalışmalarımızı ve eğitimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Sakarya itfaiyesi 2018'de 3 bin 277 yangını söndürdü

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