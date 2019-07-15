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Sakarya otomotiv sektöründe de öne çıkıyor

Sakarya, otomotiv ihracatında 2 milyar 431 milyon 962 bin dolarlık satış gerçekleştirdi.

AA | 15.07.2019 - 16:20..
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Sakarya otomotiv sektöründe de öne çıkıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Sakarya yine ihracatta rekor kırdı.

SAKARYA DIŞ SATIMDA DİKKAT ÇEKİYOR

7. sırada bulunan Sakarya'dan haziranda 331 milyon 948 bin dolarlık dış satım yapıldı.

OTOMOTİVDE DE ÖNDE

Otomotiv sektöründe en fazla ihracat yapan dördüncü il konumundaki Sakarya, ocak ve haziran aylarındaki toplam ihracatı yüzde 92,14'lük bir payla yeniden öne çıktı.

Yılın ilk yarısında otomotiv sektöründe geçen yıl 2 milyar 643 milyon 113 bin dolarlık ihracat yapan kent, bu yıl 2 milyar 431 milyon 962 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Sakarya otomotiv sektöründe de öne çıkıyor

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