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Sakarya polisi yaşlıların ihtiyacını karşılıyor

Sakarya'da polis tarafından ihtiyaçları karşılanan 65 yaş üstü bir vatandaşın gözyaşlarına hakim olamayarak polis ekiplerine teşekkür etmesi duygusal anlar yaşattı.

İHA | 23.03.2020 - 09:19..
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İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 65 yaş üstündeki yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları yasaklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ evlerinden çıkmamaları istenen vatandaşlar tarafından 112 çağrı merkezine gelen talepler değerlendirdi.

POLİS YARDIMI DUYGULANDIRDI

Evlerine kapanan yaşlıların market alışveriş siparişleri başta olmak üzere diğer ihtiyaçları da polis ekiplerince yapıldı. Ekiplerce ihtiyaçlarının kendilerine teslim edildiği esnada, 65 yaş üstü bir vatandaş ise duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Sakarya polisi yaşlıların ihtiyacını karşılıyor ViDEO

Sakarya polisi yaşlıların ihtiyacını karşılıyor

Polisler, 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmamaları hususunda uyarılarda bulunarak, başka bir istekleri olduğu takdirde 112 çağrı merkezini aramalarını ifade ettiler.

Sakarya polisi yaşlıların ihtiyacını karşılıyor

"YAŞLILAR BAŞIMIZIN TACI"

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise, “65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan, evde kimsesi olmayan, başımızın tacı kıymetli yaşlılarımızın, polis evlatları olarak onlardan talep gelmesi halinde tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için ekiplerimiz seferber olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Sakarya polisi yaşlıların ihtiyacını karşılıyor

Sakarya polisi yaşlıların ihtiyacını karşılıyor

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