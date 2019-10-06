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Sakarya'da tır durağa daldı: 2 ölü

Pamukova'da tır kontrolden çıkıp yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

DHA | 06.10.2019 - 13:22..
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Öğlen saatlerinde Bilecik yönüne giden tır kontrolden çıktı. Tır bir anda durağa girdi.

ÜST GEÇİDİN AYAĞINA ÇARPIP DURDU

Tır, üst geçidin ayağına çarparak çarparak durdu. Kazayı görenler hemen yardıma koştu ve 112 Acil'e haber verdi.

Sakarya'da tır durağa daldı: 2 ölü

Sakarya'da tır durağa daldı: 2 ölü ViDEO

2 ÖLÜ

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Can pazarı yaşanırken, 2 kişinin öldüğü belirlendi.

Sakarya'da tır durağa daldı: 2 ölü

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. TIR’ın altında başka kişilerin olma ihtimaline karşı araştırma yapıldı. Yaralanan 4 kişiye müdahalede bulunulurken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Sakarya'da tır durağa daldı: 2 ölü

Sakarya'da tır durağa daldı: 2 ölü

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