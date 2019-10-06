Sakarya'da tır durağa daldı: 2 ölü

Ankara Anlaşması'yla İngiltere'ye yerleşmek isteyen tüp bebek uzmanı, çok sayıda anne adayını mağdur etti.

Silahlı bir saldırgan Kansas'ta bir bara ateş açtı. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi ise yaralandı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusu için başlayacağı harekat öncesinde YPG/PKK'lı teröristler sınırdaki Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'a yerleştirildi.

7

Şenol Güneş: Ben Trabzonspor'un kendisiyim

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon'da kendisine tepki gösterenler ilgili konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Bana kızabilir, beni sevmeyebilirsin ama beni oradan koparamazsın" dedi.