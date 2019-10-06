Öğlen saatlerinde Bilecik yönüne giden tır kontrolden çıktı. Tır bir anda durağa girdi.
ÜST GEÇİDİN AYAĞINA ÇARPIP DURDU
Tır, üst geçidin ayağına çarparak çarparak durdu. Kazayı görenler hemen yardıma koştu ve 112 Acil'e haber verdi.
Sakarya'da tır durağa daldı: 2 ölü ViDEO
2 ÖLÜ
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Can pazarı yaşanırken, 2 kişinin öldüğü belirlendi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. TIR’ın altında başka kişilerin olma ihtimaline karşı araştırma yapıldı. Yaralanan 4 kişiye müdahalede bulunulurken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.