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Sakarya'da 26 kişilik işe 4 bin başvuru

Türkiye Vagon Sanayi için 26 kişi işe alınacakken, başvuru sayısı 4 bine yaklaşınca uygun bulunanlar arasında kura çekimi yapıldı.

DHA | 08.08.2019 - 09:08..
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Sakarya'da 26 kişilik işe 4 bin başvuru

Türkiye Vagon Sanayi'nde (TÜVASAŞ), çalışmak üzere 17 Temmuz'da başlayan başvurular, 26 Temmuz'da sona erdi.

Başvuruda bulunan 4 bin kişiden kura kriterine uyan 1755 kişi belirlendi.

SIRAYA GİRİP ADLARININ OKUMASINI BEKLEDİLER

TÜVASAŞ lokali bahçesinde toplanan yüzlerce kişi, noter huzurunda yapılan çekilişte adlarının okunmasını bekledi. Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karabağ, kurumun işe alma komisyonunun da hazır bulunduğu, noter huzurundaki çekilişte; motorcu bölümüne alınacak 8, elektrik bölümüne 4, elektronik bölümüne 3, raylı sistemler mekatronik bölümüne 6, marangozhane bölümüne 3 ve boyacı metal kısmına alınacak 2 kişi için mülakata girecek 104 asil ve 104 yedek kişinin adları belirlendi.

Sakarya'da 26 kişilik işe 4 bin başvuru

MADEN KANUNU KAPSAMINDA ÖNCELİKLİ KİŞİLER DİREKT MÜLAKATA ALINDI

Yakup Karabağ, kura çekimi sonunda yaptığı açıklamada, "TÜVASAŞ'ta toplam 26 kişilik ihtiyaç var, 1755 başvuru var. Bugün kuralar çekildi; 104 tane asil, 104 tane yedek çekildi. Öncelikli 16 kişi var, mülakata dahil edilecek. Yani 120 tane asil var, 104 tane de yedek var. Öncelikli dediğimiz kişiler kanunen öncelikli kişilerdir. Afetzedeler, terörle mücadele takdir belgesi alanlar, özelleştirmeden dolayı mağdur olanlar, 'Maden Kanunu' kapsamında kararlaştırılmış kişilerin öncelik hakkı olduğu için bu kişiler direkt mülakata dahil oluyor. Bizde de 16 kişi var. Bundan sonraki süreçte tüm belgelere bakılacak, herhangi bir eksiği olan varsa yedeklerden tamamlanacak. Daha sonra mülakat tarihi belirlenecek. Aynı şekilde kamera karşısında soru şeklinde mülakat yapacağız. Ortalama 5 soru soracağız" dedi.

Sakarya'da 26 kişilik işe 4 bin başvuru

BİNLERCE KİŞİ ÜZÜNTÜYLE AYRILDI

Kura çekiminde adları okunanlar, sevinç yaşarken, beklediği olmayanlar ise lokalden üzüntüyle ayrıldı.

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