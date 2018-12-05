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Sakarya'da 30 dükkanın kül olduğu yangın kundaklama çıktı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 30 dükkanın kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili kundaklama görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 05.12.2018 - 08:50..
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Karasu sahilinde bulunan Gece Pazarı Alışveriş Eğlence Dünyası (mini çarşı) olarak bilinen yer, Pazar günü sabaha karşı çıkan bir yangın sonucu yanarak kullanılmaz hale gelmişti.

KAYITLAR İNCELENDİ

Yaklaşık 30 dükkanın tamamen kül olduğu yangın sonrasında Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çevrede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını da inceledi.

İncelemeler sonrasında yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KASITLI OLARAK YANGIN ÇIKARDI

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde; kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin olay yerine gelmesi ve daha sonrasında kasıtlı olarak yangını çıkardığı anlar görülüyor.

Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.

Sakarya'da 30 dükkanın kül olduğu yangın kundaklama çıktı

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