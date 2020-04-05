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Sakarya'da 86 yaşındaki yaşlı kadın koronayı yendi

Korona tedavisi gören yaşlı teyze, yapılan testlerin "negatif" çıkması üzerine hastaneden taburcu edildi.

AA |
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Sakarya'da 86 yaşındaki yaşlı kadın koronayı yendi

Türkiye'de koronavirüs görülmesinin ardından vaka sayıları artarken, salgınla ilgili sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

YAŞLI TEYZENİN OĞLU VE GELİNİ TEDAVİYE ALINDI

Sakarya'da yaşayan hipertansiyon ile kalp ve akciğer rahatsızlıkları bulunan 86 yaşındaki Resmiye Işık, 12 Mart'ta umreden dönüş yapan oğlu ve gelinini ziyaret etti.

Cavit ve Hülya Işık çifti öksürmeye başlayınca hastanede test sonuçlarının "pozitif" çıkması üzerine tedavi altına alındı.

Sakarya'da 86 yaşındaki yaşlı kadın koronayı yendi ViDEO

OĞLU VE GELİNİNDEN GEÇEN KORONAYI YENDİ

Benzer şikayetlerinin olması nedeniyle hastaneye götürülen yaşlı kadın da yapılan testin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı.

Yaşlı kadın bir süre hastanede tedavi gördükten sonra test sonucunun "negatif" çıkması sonucu evine taburcu edildi.

KORONAVİRÜSE KARŞI UYARILARDA BULUNDU

Birçok hastalığı olmasına rağmen koronavirüsü yenebilen Resmiye Işık, "Hastalığı yendim, çok mutluyum. Allah herkesi bu belalardan korusun." dedi.

Sağlığına yeniden kavuştuğu için şükreden Işık, vatandaşlara evde kalmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Sakarya'da 86 yaşındaki yaşlı kadın koronayı yendi

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