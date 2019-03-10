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Sakarya’da abi kardeş kavgası ölümle bitti

Abi kardeş arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İHA | 10.03.2019 - 21:17..
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Sakarya’nın Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy Hürriyet Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, ağabey ve kardeş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ABİ KARŞEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Ağabey M.Ö., kardeşi Y.Ö. ve yanında bulunan bir kişiyi silahla yaraladı. Silah sesini duyan çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan Y.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı ise sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ağabey M.Ö.’yü gözaltına alırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya’da abi kardeş kavgası ölümle bitti

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