Sakarya'da ahırda elektrik akımına kapılan genç öldü

Sakarya'nın Geyve'ye bağlı Karaçam Mahallesi'nde, ahırda büyükbaşları yıkayan akrabalarına yardıma giden Doğukan Sarıoğlu, yıkama makinesindeki arıza nedeniyle elektrik akımına kapıldı.
Sarıoğlu'nun yere yığıldığını gören akrabaları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.
19 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ
İhbarla olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası Sarıoğlu'nu ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Doğukan Sarıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.