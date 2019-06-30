taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7929
Euro
6.5962
Altın
1409.5
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.574

Sakarya'da ahırda elektrik akımına kapılan genç öldü

Ahırdaki büyükbaşların yıkandığı makinenin arızalanması sonucu elektrik akımına kapılan Doğukan Sarıoğlu yaşamını yitirdi.

DHA | 30.06.2019 - 11:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sakarya'nın Geyve'ye bağlı Karaçam Mahallesi'nde, ahırda büyükbaşları yıkayan akrabalarına yardıma giden Doğukan Sarıoğlu, yıkama makinesindeki arıza nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

Sarıoğlu'nun yere yığıldığını gören akrabaları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

19 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ

İhbarla olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası Sarıoğlu'nu ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Doğukan Sarıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sakarya'da ahırda elektrik akımına kapılan genç öldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İmamoğlu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

İmamoğlu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

363
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruyu açtı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruyu açtı

43
Suriyeli muhalifler yeni liderini seçti

Suriyeli muhalifler yeni liderini seçti

165
'Kusursuz kulak' Bager'in Fazıl Say hayali gerçek oldu

'Kusursuz kulak' Bager'in Fazıl Say hayali gerçek oldu

29
Fransa'da göstericiler yine sokaklarda

Fransa'da göstericiler yine sokaklarda

16
Nihat Ergün, Ali Babacan'ın partisine katılıyor

Nihat Ergün, Ali Babacan'ın partisine katılıyor

122
Beşiktaş'ta Boyd ve Narsingh'te sona gelindi

Beşiktaş'ta Boyd ve Narsingh'te sona gelindi

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir