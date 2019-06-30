Sakarya'da ahırda elektrik akımına kapılan genç öldü

1 İzmir'e şehit ateşi düştü Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay memleketi İzmir'de toprağa verilecek.

2 Gaziantep'te tıra çarpan motosikletli öldü Seyir halindeki tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

3 Ahmet Davutoğlu, AK Parti'yi yerden yere vurdu AK Parti'nin bir faninin partisi olmadığını söyleyen Davutoğlu, bıraktığında yüzde 49,5 olan oyların yüzde 36'ya kadar düştüğüne dikkat çekti.

4 İstanbul'da 430 kilo altın ele geçirildi Yurt dışından hava ve deniz limanları ile hudut kapılarını kullanarak kaçakçılık yapan 49 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

5 Ağlayan Suarez'i Muslera teselli etti Uruguay-Peru maçında penaltı kaçırarak takımının elenmesine neden oldu Luis Suarez, gözyaşlarını tutamadı. Yıldız futbolcuyu teselli eden isim ise Muslera oldu.

6 Ankara’da sokak hayvanları için çalıştay düzenlendi Daha önce heykel yıkama, heykel gibi çalışmalarıyla gündeme gelen Mansur Yavaş, şimdi de hayvanlar için düzenlenen çalıştayla gündemde.