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Sakarya'da alacak verecek kavgası kanlı bitti

Yaşanan silahlı saldırıda zanlı, kaçtıktan sonra polise kendisi teslim oldu.

İHA | 30.07.2019 - 15:11..
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Sanayi sitesinde esnaflık yapan M.G. isimli şahıs, aralarında alacak  verecek meselesi bulunan H.P. isimli şahıs tarafından dükkanında silahla vuruldu.

SİLAHLA VURULDU

Çevredeki esnafların silah seslerini duyduktan sonra dışarıya çıkmasıyla paniğe kapılan H.P., havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı. M.G.’yi yerde kanlar içinde gören esnaf, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.G., hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'da alacak verecek kavgası kanlı bitti

ZANLI KENDİSİ TESLİM OLDU

Öte yandan havaya ateş ederek kaçan H.P., Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Sakarya'da alacak verecek kavgası kanlı bitti

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