Sakarya'da alacak verecek kavgası kanlı bitti

Sanayi sitesinde esnaflık yapan M.G. isimli şahıs, aralarında alacak verecek meselesi bulunan H.P. isimli şahıs tarafından dükkanında silahla vuruldu.
SİLAHLA VURULDU
Çevredeki esnafların silah seslerini duyduktan sonra dışarıya çıkmasıyla paniğe kapılan H.P., havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı. M.G.’yi yerde kanlar içinde gören esnaf, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.G., hastaneye kaldırıldı.
ZANLI KENDİSİ TESLİM OLDU
Öte yandan havaya ateş ederek kaçan H.P., Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.