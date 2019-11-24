Sakarya'da ara tatilde okul tadilatı

Pamukova ilçesindeki Fatmahanım İlkokulu müdürü ve öğretmenleri, "Besleme Dostu Okul Projesi" kapsamında, okulun tamirat işlerini yaptılar

Tatillerini tadilatla geçiren fedakar öğretmenler, el birliğiyle bütün eksiklikleri tamamlayıp, okulu yarın çalacak ders zili öncesinde eğitim öğretime hazır hale getirdi.

Fedakar öğretmenler ara tatilde okullarının tadilatını yaptı VİDEO

''OKLILUN PARASI DIŞARI GİTMİYOR''

Okulun müdürü Mustafa Böcek, yaptığı açıklamada, ara tatilde öğretmenlerle işe giriştiklerini ve eksiklikleri hep birlikte tamamlamaya çalıştıklarını söyledi. Öğretmenlerin fedakarca çalıştıklarını belirten Böcek, şöyle konuştu: "Lambalardan kapı kollarına, sandalyelere, salonlara, dersliklere kadar tadilat yapıldı. Hatta öğrenci tuvaletlerinde hijyeni belirtmek için mikropları gösterir tabelalar asıldı. Potalarımız yenilendi, boyama yapıldı. Dersliklerimiz, öğrencilerimizin eğitim öğretimi için en iyi şekilde elimizden geldiğince hazırlandı. Bugün sandalye tamir etmiştim. Bahçede, dersliklerde, elektrik ve su gibi arızaları hep birlikte yapıyoruz. Okulun parasının dışarıya gitmemesi için elimizden geleni yapıyoruz, başarıyoruz da."





''ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ''

Sınıf öğretmeni Fatih Kaya da okulun koşarak gelinebilecek bir yer olması için çalıştıklarını anlattı. "Beslenme Dostu Okul Projesi" kapsamında, okulda gerekli düzenlemeleri yaptıklarını dile getiren Kaya, çocukların eğitimlerini eksiksiz almaları için ellerinden geldiğince, çaba sarf ettiklerini vurguladı.

''MÜDÜR BAHÇEDE YAPRAK SÜPÜRÜYOR''

Sınıf öğretmeni Ela Türman ise öğrencilerin ara tatil dönüşünde, okulu yeni çehresiyle bulmalarını istediklerini belirterek, "Bu okulda yaşadıklarımız aslında çok farklı şeyler. Ara tatilde müdürümüzün elinde süpürge dışarıdaki yaprakları süpürüyor, bir öğretmen arkadaşımız elinde bez aynaları camlarını siliyor, biri masaları siliyor, bir kısmı panoları süslüyor. Bütün öğretmenler olarak idarecilerimiz olarak okul çalışanlarımız hep birlikte el ele verdik. Öğrencilerimiz için en iyi şekilde okulu hazırlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.